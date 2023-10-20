القبض على أكثر من 1600 شخص خلال مداهمات استهدفت تجار مخدرات في بريطانيا

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ألقت الشرطة في انجلترا وويلز القبض على ما يربو على 1600 شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابات إتجار بالمخدرات خلال أسبوع واحد.

وضبطت الشرطة كميات من المخدرات بقيمة 2ر1 مليون جنيه استرليني (4ر1 مليون دولار)، فضلا عن مبالغ نقدية بنفس القيمة وأكثر من 100 كيلوجرام من القنب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.

وأحيل 710 أشخاص، من بينهم 58 طفلا، إلى خدمات الرعاية الاجتماعية باعتبارهم ضحايا محتملين لاستغلال العصابات.

ويشتبه أن المقبوض عليهم تجار مخدرات من مناطق حضرية يمدون نشاطهم إلى مناطق ريفية، باستخدام خطوط هاتفية مخصصة لتلقي طلبات العملاء.

وتشتهر العصابات باستغلال أطفال للعمل كموزعي مخدرات، والاستيلاء على منازل الضعفاء لتخزين المواد غير المشروعة.