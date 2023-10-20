تزايد أعداد الداعمين لقرارات الرئيس والمنددين بمجازر الإسرائيليين في الإسكندرية

تزايدت أعداد المتظاهرين المتوافدين على ساحة محطة قطارات سيدي جابر شرقي الإسكندرية، اليوم الجمعة، دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان تفويضه لحماية الأرض، وتنديدًا بالاعتداءات الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال والمرضى والأطباء والمسعفين العزل في قطاع غزة بدولة فلسطين المحتلة.



ورفع المتظاهرون من كافة الفئات والفصائل والتيارات السياسية المصرية والمجتمع المدني وطلاب الجامعات أعلام مصر وفلسطين ولافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم واستهداف المدنيين والمستشفيات، مجتمعين على عبارة "مصر وفلسطين كيان واحد، وفلسطين في القلب، وبنحبك يافلسطين"، هاتفين: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، ومن أسوان لرأس التين إحنا معاكي يا فلسطين".



وفي ذات السياق أعلن نادي النيابة الإدارية في الإسكندرية، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والعربي، وذلك ردًا على الوضع الراهن وما يحدث من مجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.



ووفقًا لبيان صحفي، فإن النادي يندد بالقتل والتدمير الجماعي اللإنساني للشعب الفلسطنيني الأعزل، وسط تجاهل وخرق للاتفاقات والمعاهدات والقانون الدولي الإنساني، مستصرخًا ضمير العالم الحر؛ لأن يعدل في الميزان بين مُحتل غاصب بقوة مفرطة، وبين شعب مُتمسك بحقوقه ووطنه واستقلاله في مواجهة غير متكافئة بالمطاردة والتهجير القسري خارج أرضه.



وأضاف البيان أنه وبنظرة واعية وانتماء وطني وعربي، فإن النادي يُثمن رؤية مصر الثاقبة وموقفها الصلب من تلك الهجمات العدوانية الاستعمارية التي تتجاوز حق الدفاع إلى حد الإبادة وحدود الوطن المُحتل إلى أراضي واستقلال دول الجوار.



وأكد النادي على دعم القيادة السياسية المصرية في اتخاذ كل ما يلزم لدعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته، وصون وحماية التراب الوطني المُفدى من المكر والعدوان، الاستعماري بكل وسائل القوة والردع.