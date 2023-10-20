احتجاجات تونسية في يوم الغضب تضامنا مع الفلسطينيين في غزة

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شارك الآلاف من التونسيين اليوم الجمعة في مسيرات ووقفات احتجاجية في "يوم الغضب" لإعلان التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر منذ نحو أسبوعين ردا على هجوم لكتائب عز الدين القسام على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.

وجابت مسيرة وسط العاصمة نحو الشارع الرئيسي (الحبيب بورقيبة) حيث تجمع الجزء الأكبر منها قبالة مقر السفارة الفرنسية، مطالبين برحيل السفير الفرنسي بسبب موقف باريس الداعم لإسرائيل.

ورفع متظاهرون الرايات الفلسطينية وحمل عدد كبير منهم الكوفية. كما رفعوا لافتات تطالب بـ"فتح الحدود وتحرير الجيوش" ورددوا "الشعب يريد تحرير فلسطين".

وتجمع مئات من المحتجين قرب السفارة الأمريكية على طريق الضاحية الشمالية للعاصمة، للاحتجاج ضد "انحياز" واشنطن وسط انتشار أمني كثيف.

وردد المتظاهرون "أمريكيون فرنسيون شركاء في الجريمة".

ونفذ قضاة في محكمة تونس وقفة احتجاجية ببذلاتهم السوداء. وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إنهم سيعملون "على ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة".

وقال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة إن البرلمان سينظم جلسة عامة خلال أيام للنظر في مشروع قانون لـ"زجر التطبيع مع إسرائيل".