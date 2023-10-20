تواصل جريدة الشروق تقديم مقترحاتها للكتاب المسموع، عبر موقعها الإلكتروني وصفحات الملحق الثقافي الصادر بالجريدة كل يوم سبت.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

ليل المحروسة

مصطفى عبيد

الرواق

2019

STORYTEL

تناقش الرواية جوانب مُهملة من التاريخ المصرى الحديث، حيث تستعرض تفاصيل حياة الرقيق فى مصر خلال القرن التاسع عشر، وكيفية تحريرهم، وكيف انتشر البغاء فى مصر تلك الفترة، وكيف بنى إبراهيم الغربى، أشهر قواد فى تاريخ مصر إمبراطوريته على أجساد النساء، كل ذلك فى ظل تشابكات غريبة للسلطة ورجال الدين وأصحاب الأملاك.

أولاد الناس (ثلاثية المماليك)

ريم بسيونى

دار نهضة مصر

2022

منصة storytel

لم تدرِ بنفسها وهى تطوق صدره، وتهمس فى فرح طغى على كل المشاعر الأخرى: محمد! ــ لم تنطقى اسمى هكذا من قبل. ــ أنت أفضل زوج فى كل البلاد. ــ مع أننى من المماليك؟ ــ مع أنك من المماليك. سلط نظره إلى عينيها وقال: زينب، اصدقينى القول، ماذا يقول العامة عن المماليك؟ وإياك أن تكذبى. قالت فى خضوع: يحمون البلاد ويضحون بأنفسهم وحياتهم. ابتسم فى تهكم ثم قال: وأهل مصر يفهمون هذا؟ يعرفون الأخطار؟ طأطأت رأسها ثم قالت: ربما لا يدركون سوى أخطار الوباء والفقر يا مولاى، للإدراك يوم وميعاد، مثله مثل الموت والميلاد... الجهل يعمى البصيرة ويخرج الضغائن، ربما لو عرف أهل مصر المماليك أكثر لتلاشى الخوف.

السندباد الأعمى: أطلس البحر والحرب

بثينة العيسى

منشورات تكوين

2021

منصة storytel

عندما أتم الأربعين من عُمرى، سوف أكتب رواية.

لم ينقلب العالم رأسًا على عقب، ولم تبدأ مناير فى الاختفاء، ثمة ما لا يفهمه نواف، أمرٌ كان يحدث أمامه طيلة حياته، لم يخطر له أنه يضمر فى أعماقه معنى.

.. تريد نادية أن تكتب رواية تشبه قصة الخلق؛ رجل وامرأة، حبٌ وخطيئة، طوفان وفلك، قيامة وحساب.

عفريت من المعادى

محمد بن جمال

دار عصير الكتب

2018

storytel

ماذا لو وجدت يومًا ما عفريتا مسخرًا لخدمتك!!

فيما ستستخدمه وما هى الأهداف التى ستجعله يحققها لك.

ولكن انتظر، ماذا لو كان هذا العفريت مصريا قصيرا وبكرش كبير، لم يتعود يوما على خدمة أحد ويحتاج إلى من يقدم له الخدمة ولا يجيد أعمال الجن ولا أعمال الإنس حتى!!.

فى هذا الكتاب الساخر يأخذنا ماجد والجن سمير إلى رحلة فى عالم الجن المصرى الساخر حيث يتطرق إلى حياتهم الاقتصادية والسياسية.. علاقاتهم العاطفية.. هل يمرضون مثلنا، كيف يتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعى ومقارنة شيقة ومضحكة بين عالمنا وعالمهم.

سنعرف معًا هل سيساعد الجن سمير ماجد فى تحقيق حلمه وهدفه ويساعده فى أن يأسر قلب من يحب! أم سنجد ماجد هو الذى سيعمل على خدمة سمير ويقف بجانبه فى مرضه ويساعده على ترك عاداته السيئة المتمثلة فى كونه جنا تافها فاشلا فى علاقاته العاطفية والعملية.

تريد أن تكتب القصة التى يريد أن يكتبها جميع الكتاب، لأنها قصة مقدسة، كلاسيكية، تشبه ذوقها.

... أن يكون عقلانيًا، أن يمنطق عاطفته ويخضعها لقانون الممكن والمستحيل. فهو فى النهاية ابن الشوارع الممرغ بالسياسة، الملم بالممنوع والمتاح، يعرف أن الوقت ليس فى صالحه، وأن من الأنانية أن تجعل امرأة تنتظرك إلى الأبد.