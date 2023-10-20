نجم وسط توتنهام يعود بعد غياب 8 أشهر

عاد الأوروجواياني رودريجو بينتانكور، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، إلى تدريبات فريقه، لكنه لا زال بعيدا بأسابيع عن المشاركة في المباريات.

وتألق بينتانكور في موسم 2022/2023، قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ليستر سيتي 1/4، في فبراير الماضي.

وبعد 8 أشهر من الغياب يقترب اللاعب من العودة، لكنه لن يكون في قائمة الفريق، التي ستواجه فولهام بعد غد الأحد ضمن منافسات البريميرليج.

وقال آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام: "لن يكون (بينتانكور) في القائمة.. سنكون حذرين معه، إنه يقترب من المشاركة في التدريبات بالكامل.. لقد أدخلناه في التدريبات بالتدريج الشهر الماضي، وقد تعامل مع ذلك بشكل رائع".

وتابع: "يجب علينا إدراك أنه غاب لفترة لا بأس بها عن كرة القدم، لكن مع تدربه برفقة الفريق الأول في الأسابيع القليلة المقبلة، سنختار الوقت المناسب لإدخاله في المباريات".

ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن مانشستر سيتي الثالث.