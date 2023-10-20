الشباب والرياضة بالغربية تشارك في الوقفة الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، في الوقفة الشعبية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفوض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري أكثر من 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصري للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

ورفع جميع العاملين بالشباب والرياضة وجميع الكيانات الشبابية، وأعضاء البرلمان، وفريق yly، الأعلام المصرية والفلسطينية ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني حيث هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين " تحيا مصر" "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي يا فلسطين".