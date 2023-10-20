تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بالأقصر

أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن الانتهاء من تحصين 12282 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وقال سلمي، إن إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة من أغنام وماعز بلغ 12282 حيوان، والتي شملت تحصين 10579 رأس أغنام، و1703 رأس ماعز، مضيفا أن عملية التحصين تمت باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل قرى ونجوع ومدن المحافظة.

واستطرد سلمي، أنه بجانب عمليات التحصين للماعز والأغنام، تمت مرافقة أطباء الإرشاد البيطري للجان التحصين لتوعية مربي وتجار الأغنام والماعز بأهمية وضرورة تحصين الأغنام والماعز الخاصة بهم، وذلك ضد هذا المرض الوبائي والتوعية بخطورة هذا المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية.