الألماني بيرهوف مستشارا بنادي نيو إنجلاند باتريوتس الأمريكي

أعلن فريق نيو إنجلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية، مساء الخميس، عن تعيين أوليفير بيرهوف، المدير السابق للمنتخب الالماني لكرة القدم، مستشارا لأعمال النادي.

وسيساعد بيرهوف فريق باتريوتس على توسيع قاعدته في ألمانيا وسويسرا والنمسا، وقال بيرهوف: "كرة القدم الأمريكية رياضة عظيمة وهي مصدر كبير للترفيه، أحب الشغف والروح الرياضية والإثارة التي تتمتع بها اللعبة، لسنوات كنت من عشاق كرة القدم، أنا فخور بكوني فردا في عائلة باتريوتس وأتطلع لدعم ذلك التوسع المستمر في أوروبا".

وفي عام 2021 أصبحت ألمانيا سوقا محليا لباتريوتس، وذلك ضمن برنامج الأسواق العالمية التابع لرابطة دوري كرة القدم الأمريكية، وهو الذي يمنح أندية كرة القدم الأمريكية فرصة تعزيز علامتها التجارية والوصول إلى الأسواق الدولية والتسويق.

وتوسع باتريوتس مؤخرا ليضيف كل من سويسرا والنمسا لأسواقه المحلية.

وكان بيرهوف قد ترك الاتحاد الألماني بعد 18 عاما، في ديسمبر من العام الماضي، في أعقاب خروج الفريق من بطولة كأس العالم في قطر، كما أنه تولى منصب مدير المنتخب الألماني بين عامي 2018 و2022.