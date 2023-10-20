كوريا الجنوبية ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل ولبنان وسط الصراع المميت

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رفعت كوريا الجنوبية يوم الخميس تحذير السفر إلى إسرائيل ولبنان، وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت تحذير السفر إلى جميع المناطق في لبنان إلى المستوى الثالث، الذي ينصح الكوريين الجنوبيين هناك بمغادرة البلاد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتابعت الوزارة أنها قررت رفع مستوى التحذير الخاص بلبنان، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن تزايد التوترات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ورفعت الوزارة أيضا مستوى التحذير إلى المستوى الثالث لجميع إسرائيل باستثناء قطاع غزة.

كما تم حث أولئك الذين يخططون للسفر إلى البلاد على التفكير في إلغاء أو تأجيل رحلاتهم.

وتم إصدار تحذير سفر من المستوى الرابع لقطاع غزة، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر الذي يضم 4 مستويات.

يشار إلى أنه يمكن معاقبة الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى دول أو مناطق مصنفة من المستوى الرابع بموجب القوانين ذات الصلة.

وذكرت الوزارة أنها ستراقب عن كثب الوضع على الأرض وستفكر في إجراء مزيد من التعديلات على تحذيرات السفر عند الضرورة.