 مظاهرات شعبية حاشدة في بغداد والمحافظات للتنديد العدوان الإسرائيلي على غزة - بوابة الشروق
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مظاهرات شعبية حاشدة في بغداد والمحافظات للتنديد العدوان الإسرائيلي على غزة

وكالة الأنباء العراقية (واع)
وكالة الأنباء العراقية (واع)
د ب أ
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 5:37 م

خرج عشرات آلاف من جماهير الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، عصر اليوم الجمعة، في مظاهرات ببغداد وعدد من المحافظات للتنديد بعدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ أسبوعين.

وتجمع المتظاهرون عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد من جهة حي الجادرية قرب الجسر المعلق وهم يهتفون بشعارات تطالب بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وقصف المستشفيات ودور العبادة ومنازل المدنيين.

وحمل المتظاهرون، أعلام العراق وفلسطين والحشد الشعبي وصورا للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، كما هتفوا بشعارات تنديد بالعدوان الإسرائيلي اليومي في غزة وحملات التطبيع مع إسرائيل

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