 محتجون يضايقون ملك هولندا وقرينته في جنوب أفريقيا - بوابة الشروق
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محتجون يضايقون ملك هولندا وقرينته في جنوب أفريقيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 9:30 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 9:30 م

واجه ملك هولندا وقرينته، حشدا من المتظاهرين الغاضبين بعد زيارتهما لمتحف تاريخ العبودية في كيب تاون في اليوم الثالث من زيارة الدولة التي قاما بها إلى جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة.

وشوهد حراس أمن الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما، وهم يبعدون المحتجين عن الزوجين الملكيين خلال توجههما إلى سيارتهما.

وتجمع نحو 100 شخص أمام المتحف وهم يصرخون في وجه الزوجين ويطالبون بتعويضات عن استعباد الاستعمار الهولندي لأسلافهم في الماضي.

واعتذر فيليم ألكسندر، نيابة عن هولندا في الصيف الماضي عن استعباد سكان تلك البلاد الذي دام قرونا والذي انتهى قبل 150 عاما في المستعمرات الهولندية في ذلك الوقت.

وقبل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الاعتذار ووصفه بأنه خطوة مهمة نحو المصالحة التي يمكن أن تضمد الجراح القديمة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها فيليم ألكسندر بلدا أفريقيا منذ أن أصبح ملكا قبل 10 سنوات.

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