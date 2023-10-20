تلقى مطعم تاكو شاماس الكائن بفرنسا، إنذارا أخيرا، بالإغلاق بسبب تعطل إضاءة أول حروف اسم المطعم، وهو ما تسبب بظهور اسمه تاكو حماس بدلا من تاكو شاماس.

وذكر موقع ستريت برس الفرنسي أن الشرطة البلدية تلقت بلاغات من المارة باستيائهم من اسم المطعم ما جعل الشرطة ترسل إنذارا إلى إدارة المطعم، ثم فريقا من البلدية لإعطاء إنذار أخير بالإغلاق.

وعلق محمد مدير المطعم في لقائه مع قناة فرانس 3، أن الحرف الأول من اسم المطعم شاماس معطل منذ أشهر، ويجرى إصلاحات للواجهة.

وأوضح أنه لم يكن يعلم أن حركة حماس مصنفة كجماعة إرهابية من الأساس، منوها إلى أن العاملين بالمطعم لم يتجاوبوا مع الإنذار الأول لأنهم حسبوه مزحة لا أكثر.

يذكر أن فرنسا قد منعت المظاهرات المتضامنة مع أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.