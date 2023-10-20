كوريا الجنوبية: دعوة روسيا لإجراء محادثات أمنية حول شبه الجزيرة الكورية ستار من الدخان

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن اقتراح روسيا لإجراء مفاوضات منتظمة، حول قضايا أمنية، فيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية، هو محاولة لصرف الانتباه عن سبب التوترات المتصاعدة.

وكشف مسؤول بالوزارة الموقف اليوم الجمعة، فيما يتعلق بيان صادر عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أثناء حديثه إلى نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سون-هوي، في بيونجيانج، أمس الخميس، بأن روسيا تؤيد المفاوضات بدون شروط مسبقة لبحث قضايا أمنية بشبه الجزيرة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وذكر المسؤول أن البيان ، يمثل مسعى على ما يبدو لإبعاد تركيز المجتمع الدولي عن احتمال التعاون العسكري غير القانوني بين موسكو وبيونجيانج.

وقال المسؤول إن طبيعة المشكلة هي تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية وصواريخ، وحث روسيا على وقف المشاركة على الفور لأي تعاون عسكري غير قانوني، يهدد أمن كوريا الجنوبية وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

غير أن المسؤول سرعان ما أضاف أن سول مازالت منفتحة على إجراء حوار مع بيونجيانج، حول نزع الأسلحة النووية، بدون شروط مسبقة.

يشار إلى أنه تم في الشهر الماضي الموافقة على تعديل دستور كوريا الشمالية "لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام الإقليمي والعالمي من خلال تطوير الأسلحة النووية بسرعة إلى مستوى أعلى"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما تقوم كوريا الشمالية أيضا بإجراء تجارب صاروخية مما يثير قلق جاراتها كوريا الجنوبية واليابان.