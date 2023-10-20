فرنسا تتجه لتوسيع محطة اليورانيوم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي

تتجه شركة أورانو الفرنسية النووية لإنفاق 7ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار) لتوسيع إحدى محطات تخصيب اليورانيوم في جنوب فرنسا، فيما تسعى الدول في الغرب لخفض اعتمادها على الوقود النووي الروسي.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت أورانو في بيان إن الاستثمار سوف يعزز الإنتاج في منشأة "جورجس بيس 2" بأكثر من 30 %، وأضافت أن الموقع سوف يعالج في النهاية ما يكفي من اليورانيوم لتوليد طاقة نووية تعادل 120 مليون منزل سنويا.

وامتنعت الولايات المتحدة وأوروبا عن معاقبة عملاق الطاقة النووية الروسية شركة روساتوم، بناء على مخاوف أن إمدادات الطاقة لمئات الملايين من الأفراد قد تتعرض للخطر.

وقال كلود ماوفن، رئيس شركة أورانو التي تسيطر عليها الدولة، أمس الخميس "في ظل السياق الجيوسياسي الحالي، فأن الغرض من هذه الزيادة في قدرات التخصيب هو تعزيز سيادة الطاقة الغربية في فرنسا".

وقالت أورانو إن روساتوم هي أكبر مخصب لليورانيوم في العالم بقدرة إنتاجية عالمية تبلغ 43 %. ويليها مجموعة اليورينكو الهولندية البريطانية بقدرة إنتاجية تبلغ 31 % والمؤسسة الوطنية النووية الصينية بنسبة 13 %، وأورانو بـ12%.