الجيش اللبناني: مقتل فرد من فريق إعلامي بنيران إسرائيلية في بلدة حولا

أعلن الجيش اللبناني، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، مقتل فرد من فريق إعلامي بنيران إسرائيلية قرب بلدة حولا جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن قوات إسرائيلية استهدفت بأسلحة رشاشة فريقا إعلاميا من سبعة أفراد مما أدى لمقتل أحدهم وإصابة آخر. ولم يذكر البيان أي هويات، وفقا لوكالة رويترز.

والأسبوع الماضي، قُتل مصور فيديو تابع لوكالة رويترز وأصيب ستة صحفيين آخرين بجروح، بينهم مصوران يعملان لصالح وكالة الصحافة الفرنسية، في قرية علما الشعب في جنوب لبنان.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الذي اندلع في السابع من أكتوبر الحالي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، إطلاق نار متبادل بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال.