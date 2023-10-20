الباحث الأمريكي تيد سنايدر: كيف ستنتهي حرب أوكرانيا؟

في الأسابيع القليلة الأولى من حرب أوكرانيا، كان السلام ما يزال ممكنا قبل الخسائر في الأرواح التي لا يمكن تصورها، وقبل تدمير البنية التحتية، وخسارة الأراضي في أوكرانيا، حسب ما يقول الكاتب الصحفي الأمريكي تيد سنايدر.



وأضاف سنايدر في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية، أن ذلك السلام كان ممكنا ثلاث مرات: المرة الأولى، في المحادثات التي جرت في بيلاروس، حيث أعلنت روسيا وأوكرانيا بعد ثلاثة أيام فقط من العملية العسكرية الروسية الخاصة إجراء هذه المحادثات، والمرة الثانية في المحادثات التي قدم فيها الجانبان تنازلات كبيرة وتوسط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت نفتالي بينيت، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت قام بزيارة مفاجئة إلى موسكو للقاء بوتين في محاولة للوساطة، والمرة الثالثة في المحادثات التي جرت في إسطنبول في مطلع أبريل العام الماضي والتي كانت أكثر المحادثات تفاؤلا، حيث جرت في ظل شعور الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بالاحباط فيما يتعلق باحتمال قبول انضمام بلاده لعضوية الناتو.



وفي المرات الثلاثة كان من الممكن إنهاء الحرب بشروط ترضي أوكرانيا. وفي المرات الثلاثة كانت أوكرانيا على استعداد للتخلي عن طلب الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي المرات الثلاثة كانت واشنطن تعرقل المفاوضات.



ويضيف سنايدر المتخصص في الشؤون الأمريكية أنه رغم أن الشروط التي تم التفاوض عليها كانت ترضي أهداف أوكرانيا، فإنها لم ترض الأهداف الأمريكية. وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا الاستمرار في القتال بدلا من التفاوض ووعدتها بتوفير الأسلحة، والتدريب، والمعلومات الاستخباراتية "طالما احتاج الأمر". وحرب الأيام الثلاثة التي كان ربما يتم وضع نهاية لها في بيلاروس وحرب الأسبوع التي اسفرت عن اتفاق تم التوقيع عليه مبدئيا أصبحت حربا مدتها عام ونصف العام الآن.



وأوضح سنايدر وهو كاتب عامود في موقع Antiwar.com الأمريكي أن الولايات المتحدة دفعت أوكرانيا إلى القيام بهجوم مضاد كارثي، وهي تعلم أنها" لا تمتلك كل التدريب أو الأسلحة- ابتداء من القذائف إلى الطائرات الحربية- التي كانت تحتاجها لطرد القوات الروسية". وبدلا من ذلك اعتمد مسؤولو الولايات المتحدة على "الشجاعة والبراعة الأوكرانية" و"تصوروا قبول كييف للخسائر في الأرواح".



ويرى سنايدر أن هناك إدراكا مبكرا في الغرب السياسي بأن الحرب لن تنتهي بانتصار عسكري لأوكرانيا، وأنها لن تنتهي بتحقيق الأهداف الضرورية لارغام روسيا على الانصياع للمطالب الأوكرانية الرئيسية على مائدة المفاوضات. لقد انقضى وقت طويل على اللحظة التي كان يمكن أن تكون فيها أوكرانيا في أفضل وضع" على أرض المعركة لتكون في أقوى وضع ممكن على مائدة المفاوضات".



لقد كان من الممكن لو تحقق السلام في اسطنبول تجنب عدم قتل وإصابة مئات الآلاف في أوكرانيا، التي من المحتمل أن تضطر الآن لتوقيع اتفاق بنفس الشروط- ولكن بصورة أسوأ- مما كان يمكنها توقيعه في اسطنبول. وستظل أوكرانيا مضطرة لضمان الحيادية، لكنها سوف تفعل ذلك بدون أجزاء من مناطق دونباس وخيرسون، وزابورجيا على الأقل، التي كان من الممكن الاحتفاظ بها في ذلك الوقت.



ومنذ محادثات اسطنبول، عانت أوكرانيا من فقد عدد كبير من الأرواح وإصابة الكثيرين، وفقد أراض؛ فقط لتوقع اتفاقا كانت على استعداد لتوقيعه في بداية الحرب. تلك هي المأساة. فقد تم خوض كل الحرب لتنتهي بنفس الطريقة التي كان من الممكن أن تنتهي بها بعد أسابيع من الحرب، ولكن ستكون النهاية الأخيرة بشروط أسوأ تتعلق بالأراضي وفي ظل خسارة أكبر في الأرواح بصورة مروعة



واختتم سنايدر تقريره بالقول إن بداية الحرب كانت خطأ روسيا؛ أما نهاية الحرب فسوف تكون خطأ أمريكا.