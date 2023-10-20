دبلوماسيون هنود يغادرون الهند مع تصاعد النزاع

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن العشرات من الدبلوماسيين الكنديين غادروا الهند، بعد أن هددت نيودلهي بإلغاء حصانتهم، في "انتهاك غير معقول ومتصاعد" للقانون الدولي، حيث لا تزال العلاقات بين حليفي الولايات المتحدة متوترة.



وأضافت جولي أمس الخميس في أوتاوا أن كندا نقلت 41 موظفا من سفارتها وقنصلياتها، في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، تاركة 21 هناك، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وهذا أحدث تطور في نزاع دبلوماسي، اندلع الشهر الماضي، عندما قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أن هناك أدلة "موثوقة" على أن الحكومة الهندية ساعدت في تدبير قتل الناشط السيخي، هارديب سينج نيجار، على الأراضي الكندية.



وأغضبت تلك التطورات حكومة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، التي وصفت المزاعم بأنها "سخيفة" وردت بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك تعليق التأشيرات للكنديين.



وقالت جولي أن نيودلهي أبلغت خططها لتجريد المبعوثين من الحصانة الدبلوماسية ، بحلول اليوم الجمعة، مما يعرض سلامتهم الشخصية للخطر وهو قرار لن ترد كندا عليه بالمثل مع الدبلوماسيين الهنود.