عبدالملك: مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني سهلة وفي المتناول

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني سهلة وفي متناول لاعبي الفريق الأحمر، وتوقيت المباراة جيد وأيضا الملعب الذي سيحتضن اللقاء، رغم أن سيمبا مُقلق على أرضه ووسط جماهيره.

وقال عبد الملك في تصريحات تليفزيونية: "كولر لن يغير كثيرا في التشكيل، وخط الدفاع مستقر مع حارس المرمى، والتغييرات تكون دائما في خط الوسط والهجوم، وفي غياب علي معلول، من الوارد مشاركة خالد عبدالفتاح أو كريم الدبيس في الجبهة اليسرى بجوار هاني وعبدالمنعم وياسر إبراهيم، وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، والأخير إصابته بسيطة، وحال عدم مشاركته سيلعب كوكا".

وأضاف: "هناك تغييرات بالتأكيد حصلت في فترة التوقف، وفي غياب موديست، من الوارد مشاركة رضا سليم بجوار حسين الشحات وتاو في الهجوم، ويجب دائمًا إشراك لاعب مميز في خط الوسط بعيدًا عن الثنائي الذي يلعب في مركز 6، لذلك الأفضل مشاركة إمام عاشور الذي أتوقع تواجده لأن إصابته ليست عضلية وكانت كدمة فقط".

وواصل: "الاتحاد الإفريقي والرعاة كان لديهم شروط منها الجماهيرية، ومازيمبي الكونغولي سيلعب في تنزانيا خارج أرضه أمام الترجي".

وزاد: "دوري المحترفين يضم أندية قوية ومن أصحاب الشعبية وهناك منافسة شرسة بين الجميع، كما أن الأندية أصبحت لديها لاعبين مميزين والمباريات تذاع على الهواء مباشرة الآن".

وأشار عيد إلى أن الزمالك كان في مستوى تصاعدي من الناحية البدنية قبل فترة التوقف، وكنت أتمنى استمرار خوض الفريق للمباريات لكن جاء التوقف الدولي، كما أن أوسوريو أيضا حصل على إجازة في الفترة الماضية أيضا.

وأتم: "الزمالك لو كان في كامل فورمته فأنه قادر على الفوز، وسموحة لديه مشكلات دفاعية لو استطاع أوسوريو استغلالها سوف يحقق الفوز، وفريق سموحة هجوميا فريقًا جيدًا، ودائما أحمد سامي يلعب بندية مع أي منافس، والزمالك قادر على الفوز".