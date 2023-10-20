 الأب أنطونيوس حنانيا: إذا منع الاحتلال المسلمين من رفع الآذان سأرفعه أنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأب أنطونيوس حنانيا: إذا منع الاحتلال المسلمين من رفع الآذان سأرفعه أنا


نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 10:15 م
أكد الراهب الفلسطيني الأب أنطونيوس حنانيا، أن الاحتلال لا يريد استقلال أو تاريخ للكنيسة المسيحية، متابعًا: «لا يريدون تاريخا لنا، لا يريدون استقلالا لنا».

وذكر، في لقاء سابق مع فضائية الميادين، أن الصحافية شيرين أبو عاقلة، استشهدت جراء رصاص الاحتل الذي اعتدى على جنازتها؛ لطمس بطولتها ومحاولتها نقل الحقيقة.

وتابع: «قوات الاحتلال حاولت إسقاط تابوتها، ولكن المسلمين، رفعوا التابوت ودافعوا عنه، ولو كان هذا شيخا لدافعت عنه كما دافعوا عن شيرين».

واستكمل حديثه: «أقول لك كمان قال الأب مانويل مسلم مرارا وتكرارا، خليهم يمنعوا الإخوة المسلمين من أن يرفعوا الآذان، أنا هرفع الآذان».

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