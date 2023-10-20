ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وسط تنامي المخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

استقرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى خلال أسبوع، متأثرة بمخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على التدفقات العالمية للوقود الحيوي قبل دخول فصل الشتاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أغلقت العقود الآجلة القياسية على ارتفاع بنسبة 9ر1%، حتى بعد تراجعها خلال الأسبوع في خضم اعتدال الطقس ووجود مستويات تخزين مرتفعة.

مع ذلك لا تزال أسعار الغاز أعلى بنسبة 30% منذ ما قبل هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل من جانب حركة حماس.

وتتنامى المخاوف من إمكانية جر الولايات المتحدة في حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.

وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مباشرة الشعب الأمريكي بدعم التمويل من أجل إسرائيل، بينما يستعد قادة المنطقة للمشاركة في قمة تعقد بالقاهرة.

وذكرت بلومبرج أن أسعار العقود الآجلة الهولندية للشهر المقبل، وهي المقياس لأسعار الغاز في أوروبا، استقرت على 11ر51 يورو لكل ميجاوات في الساعة، وهو الأعلى منذ 13 أكتوبر.