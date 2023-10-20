فهد المولد يكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

أكد فهد المولد، لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي، أن حالته الصحية جيدة وذلك عقب دخوله المستشفى أول أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المنتخب السعودي كان قد أعلن أول أمس الأربعاء عن دخول المولد لأحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية.

ونقلت "الرياضية" عن المولد قوله بإنه يشعر بتحسن كبير مع احتمالية مغادرته للمستشفى اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وأضاف أنه يعاني من التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، مشيرا إلى أن بقاءه في المستشفى هو إجراء احترازي للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وكان المولد قد شارك في مواجهة منتخب السعودية الودية مع نيجيريا يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل 2 /2، وغاب عن مواجهة مالي التي انتهت بخسارة "الأخضر" 1 /3 يوم الثلاثاء الماضي.