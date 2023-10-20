سعد سمير يدعم فلسطين

حرص سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، على مساندة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وتعيش فلسطين لليوم الـ 13 على التوالي، اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس في نقاط قريبة من قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، والتي انطلقت يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «للأسف من ساعة ما بدأت الأحداث والواحد مش عارف ينام وطول الوقت بيفكر، وكل ده واحنا بعيد وبنتابع من خلال شاشة أو خبر أو فيديو، طب اللي جوه الحدث واللي تحت الضرب والحصار واللي استشهد واللي مش لاقي يشرب ولا يتعالج هيعمل ايه، وهيكمل إزاي وفي نفس الوقت بنشوف قوة صبر وإيمان وتمسك بالأرض».

وأتم: «والمبدأ قوية وثابتة.. ربنا يثبتكم ويقويكم وينصركم يا رجال غزة».