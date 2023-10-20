محافظ بنك إنجلترا: جهود مكافحة التضخم ما زالت مستمرة

ألمح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) إلى أن صناع السياسة لا يمكنهم بعد تخفيف جهودهم لمجابهة التضخم، حتى برغم تراكم الأدلة على أن اقتصاد المملكة المتحدة يتجه إلى حالة ضعف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر بيلي في مقابلة نشرتها صحيفة "بلفاست تليجراف" اليومية التي تصدر في ايرلندا الشمالية، أن الأجور ترتفع بسرعة بوتيرة لا تتماشى مع نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي والتي تبلغ 2%، كما أن تراجع الضغوط على أسعار الغذاء "ما زال أمامه طريق طويل".

وتزامنت تصريحات بيلي مع بيانات رسمية تظهر انخفاضا حادا غير متوقع في مبيعات التجزئة في سبتمبر، وارتفاعا في إيرادات الضرائب الناجمة عن التضخم الآخذ في الزيادة. ويأتي ذلك مصحوبا بإشارة البيانات إلى ضغوط شديدة على الأسعار التي يحاول بنك انجلترا مواجهتها.

ويدرس صناع السياسة المدى الذي سيحتاجونه لضبط التضخم، الذي يبلغ ثلاثة أمثال المعدل المستهدف. وأشار بيلي إلى أنه "لم يفاجأ" ببيانات التضخم أمس الأول الأربعاء التي أشارت لارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 7ر6 % على أساس سنوي في سبتمبر، وهي نفس الوتيرة التي شهدها أغسطس.