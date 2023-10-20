بيلينجهام: مواجهة إشبيلية معقدة

يعد إشبيلية هو أكثر ناد إسباني واجهه اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام، حيث سبق ولعب ضده في 4 مناسبات سابقة لم يخسر فيها، وحقق انتصارين في مواجهتين في معقله، رامون سانشيز بيزخوان، لكنه توقع أن تكون الزيارة الأولى له إلى هناك كلاعب لريال مدريد "معقدة".

ويتصدر بيلينجهام جدول هدافي الليجا الإسبانية برصيد 8 أهداف كما ساهم في تصدر فريقه ريال مدريد لصدارة جدول البطولة، واختير أفضل لاعبي الليجا الشهر الماضي الذي لعب فيه 5 مباريات وسجل 3 أهداف.

وصرح اللاعب الذي يخوض موسمه الأول بقميص الملكي: "ستكون مباراة معقدة، فإشبيلية لديه عدد من اللاعبين الجيدين للغاية. من المهم أن نلعب كما فعلنا منذ بداية الموسم وكل شيء سيسير بشكل جيد".

وسبق أن واجه بيلينجهام إشبيلية حينما كان يرتدي قميص بوروسيا دورتموند، وحقق الفوز في رامون سانشيز بيزخوان مرتين (2-3 و1-4) في عامي 2021 و2022 بدوري الأبطال.

كما تعادل أمام إشبيلية مرتين في سيجنال إيدونا بارك (2-2 و1-1) وسجل في آخر مواجهتين أمام الفريق الأندلسي.

بينما تعد المباراة هي الأولى للاعب صاحب الـ20 عاما أمام إشبيلية بقميص الريال، ليوجه اللاعب الشكر لجماهير الملكي على الود الذي يلقاه منهم، مؤكدا أن "حلمه أصبح حقيقة" مع الريال.

وقال: "علاقتي بالمشجعين مميزة للغاية، إنه لمن دواعي سروري أن ألعب من أجلهم. أنا أستمتع بالأغاني والهتافات، فهي تمنحني الكثير من الطاقة والقوة؛ ربما هذا هو السبب الذي جعلني بدأت مشواري هنا بالطريقة التي بدأت بها. آمل أن نستمر في خلق ذكريات جيدة معا".

وأضاف: "إنه حلم أصبح حقيقة. اللعب لريال مدريد أفضل مما كنت أتخيله. أستمتع بكل لحظة في التدريب وفي المباريات وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو".