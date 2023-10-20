 أرتيتا: شعرت بخيبة أمل لضياع حلم التتويج بالبريميرليج - بوابة الشروق
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أرتيتا: شعرت بخيبة أمل لضياع حلم التتويج بالبريميرليج

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 10:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 10:31 ص

اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بشعوره بخيبة أمل كبيرة لضياع حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في الأسابيع الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

قال ميكيل أرتيتا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أنا خاسر بائس، لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لعدم الفوز بلقب البريميرليج، عندما كانت لدينا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك".

أضاف:" لومت نفسي، وكان علي أن أفكر فيما إذا كنت لا أزال الشخص المناسب للوصول بالنادي لمستوى مختلف".

خسر أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا فرصة التتويج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي على الرغم من تصدره للمسابقة معظم الجولات لكن مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا انقض على اللقب في الأسابيع الأخيرة.


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