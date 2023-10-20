ماما سلمى في حلقة خاصة مع «أطفال الحياة» عن القضية الفلسطينية

قدمت الإعلامية سلمى صباحي، الشهيرة بـ«ماما سلمى» حلقة خاصة من برنامجها «أطفال الحياة» المذاع على شاشة «الحياة»، عن القضية الفلسطينية، من أجل نقل الوعي بالقضية إلى جيل الأطفال، وتجسيد معاناة الشعب الفلسطيني.

وبدأت الحلقة بالوقوف دقيقة حدادًا على روح شهداء فلسطين، قدم البرنامج العديد من الفيديوهات التعريفية عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس ومدنها المختلفة.

كما ساهم البرنامج في تعريف الأطفال بدولة فلسطين مع ضيوف البرنامج صانعة المحتوي/يمني عاطف ، التي تكلمت عن أهمية فلسطين الدينية بطريقة مبسطة للأطفال، ومعلمة الرسم/ وديان عادل، التي ساعدت الأطفال في رسم خريطة فلسطين.

كما قدم البرنامج رسالة من أطفال مصر إلي كل أطفال فلسطين ولكل أطفال العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة لفيديو إستثنائي من فقرة بطل الحياة عن أطفال فلسطين الأبطال، ومنهم محمد الدرة، عهد التميمي، وفارس عودة.

وفي فقرة «إتكلم عربي» تم تقديم معلومات عن مدن وأماكن مهمة في فلسطين.

بالإضافة إلي توجيه الشكر للدولة المصرية علي دعمها للقضية الفلسطينية ، وأيضاً شكر للهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني.

برنامج «أطفال الحياة» من تقديم الإعلامية سلمى صباحي، ورئاسة تحرير مروة حجازي، وبروديور ريهام مجدي، وإخراج عبدالفتاح هضر، ويعرض يومي الجمعة (11 صباحا) والسبت (10.30 صباحا) على شاشة «الحياة».