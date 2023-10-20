أردوغان: نجدد مطالبتنا الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبته لحكومة إسرائيل بوقف عملياتها في قطاع غزة، والتي تصل حد التطهير العرقي.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول": "من الواضح أن قتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وقصف المشافي والمدارس والمساجد والكنائس لن يساهم في ضمان الأمن".

وأضاف: "الإدارة الإسرائيلية وبتحريض من الأطراف غير الإقليمية، تتصرف مثل تنظيم بدل أن تتراجع عن الخطأ وتتصرف بعقلية الدولة"، داعيا جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى أن تدعم بصدق جميع المبادرات الهادفة لتأمين وقف إطلاق نار إنساني في غزة بأقرب وقت.

وتابع: أردوغان: "نؤمن بأن منطقتنا ستصل إلى الاستقرار الدائم عبر تأسيس آليات جديدة تضمن أمن جميع قاطني هذه المنطقة".