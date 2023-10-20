وفاة امرأة بسبب عاصفة بابيت وإخلاء مئات المنازل في إسكتلندا

توفيت امرأة، بعد فيضانات ناجمة عن العاصفة "بابيت"، تسببت في إخلاء مئات المنازل، بينما انقطعت الكهرباء عن الآلاف، بمختلف أنحاء إسكتلندا.

وتم بذل جهود لإقناع سكان منطقة "بريشين"، في منطقة "أنجوس" في شرق إسكتلندا، بإخلاء 400 منزل، حيث توجه خفر السواحل وأطقم الإطفاء من منزل إلى منزل، بعد أن رفض بعض الأشخاص المغادرة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وأصدرت وكالة حماية البيئة الإسكتلندية تحذيرا بأن مستويات الأنهار، ربما تصل إلى أعلى من المستويات الطبيعية بواقع خمسة أمتار وهو أمر غير مسبوق، وتم توسيع نطاق التحذيرات من الفيضانات العارمة، لنهر "ايسك"، بما في ذلك "ابردينشاير".

وشهد نهر "أنجوس" أعلى هطول للأمطار أمس الخميس، حسب بيانات من وكالة حماية البيئة الإسكتلندية.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل في اسكتلندا، طبقا لشبكات الكهرباء الإسكتلندية والجنوبية، معظمها في أبردينشاير وأنجوس.

كان تحذير نادر باللون الأحمر من الطقس، يشير إلى وجود "خطر على الحياة"، في أجزاء من إسكتلندا قد صدر، يوم الأربعاء الماضي.

ويشير التحذير الأحمر إلى أن هناك خطرا على الحياة من التدفق السريع أو العميق للفيضانات، في أبردينشاير وأنجوس، مع توقع حدوث فيضانات واسعة النطاق وإغلاقات للطرق.

وهذا أول تحذير باللون الأحمر من سقوط أمطار، يتم إصداره في المملكة المتحدة، منذ العاصفة "دينيس" في فبراير 2020 .