المجلس الثوري لفتح: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تستهدف إشغال العالم العربي

قال الدكتور محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، جزء من سياسة تهدف إلى إبقاء حالة الانشغال في العالم العربي، وإبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن إسرائيل ترفض مبادرة السلام العربية، التي تعد مرجعية مهمة لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الاستعلاء، وتتنصل من وجود الفلسطينيين، وترفض الاعتراف بحقهم في إقامة دولة مستقلة.

وفيما يتعلق بإمكانية طرح صيغة لتسوية القضية الفلسطينية في ظل أجواء هذه الحرب، أضاف أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب عليهم التعاون من أجل الجهود المعقدة؛ لإرساء وبناء السلام في المنطقة.

ونوه بأن دولة الاحتلال ترفض مبادرة السلام العربية، والتي تعد مرجعية مهمة لحل القضية الفلسطينية، ومن المهم إدراك أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف هذه الهجمات، وبدء عملية سلام حقيقية مع الفلسطينيين، هذا إلى جانب تمسك الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة وعدم الاستسلام للضغوط الإسرائيلية.