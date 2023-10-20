محامو الكويت ينسحبون من الاتحاد الدولي للمحامين بسبب دعمه للاحتلال

أعلنت اللجنة الوطنية الكويتية للاتحاد الدولي للمحامين، اليوم، سحب ممثليها من الاتحاد الدولي للمحامين ومقاطعته بعد بيان من رئيسه دعما للاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة.

وقالت اللجنة الوطنية الكويتية للاتحاد الدولي للمحامين، في بيان لها: "إن اللجنة إذ تؤكد موقفها الرافض لبيان الاتحاد الدولي للمحامين الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2023 والذي كشف فيه عن انحيازه الصريح والمعلن للكيان الصهيوني المحتل، وفضح تغاضيه وبشكل سافر عما يقوم به ذلك الكيان من جرائم هي الأبشع في تاريخ الإنسانية".

وتابعت: "لا سيما في ظل القصف الأخير للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، الذي تسبب في إسقاط مئات القتلى والجرحى من الأطفال والمرضى والطواقم الطبية ومن المدنيين العزل، لنعرب في الوقت نفسه عن أن ما تقوم القوة القائمة بالاحتلال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وعدوان سافر على القيم الإنسانية والأخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية".

وأضاف البيان: "في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، وقصف متواصل لمقرات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنازل العزل، والمستشفيات والمساجد، ونقابات مهنية للمحامين في الجانب الفلسطيني فإن اللجنة الوطنية الكويتية إذ تشدد على ضرورة أن يكون وقوف الاتحاد الدولي للمحامين إلى جانب العدل وألا ينحاز لطرف على حساب طرف آخر".

وأردفت: "وأن يحرص على تطبيق المبادئ الأساسية للاتحاد، والتي تفرض عليه التمسك بالحياد، وعدم التدخل في الصراعات السياسية، لنعرب في الوقت نفسه أننا اتخذنا موقفنا الحاسم والصارم من عدم المشاركة في كل أعمال الاتحاد والانسحاب من مؤتمر روما المقرر إقامته في 25 أكتوبر والاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد وعضويته"، بحسب وكالة قدس الإخبارية.

وكان الاتحاد الدولي للمحامين قد أصدر بيان في 12 من أكتوبر الجاري أدان فيه هجوم حركة حماس، الذي وصفه بـ "الشنيع" على إسرائيل وحث على حماية المدنيين الأبرياء سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين أو مواطنين أجانب وفقا لسيادة القانون، بحسب البيان.

وتشهد الكويت منذ بداية العدوان على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الجاري، وقفات احتجاجية وتضامن سياسي رسمي وشعبي كبيرين مع فلسطين.