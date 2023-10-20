وزيرة البيئة الألمانية تصل إلى كييف لإجراء محادثات حول إعادة الأعمار

وصلت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكه، إلى كييف لإجراء مناقشات حول إعادة إعمار أوكرانيا، التي تضررت بشدة بسبب الغزو الروسي المستمر

وقالت الوزيرة، بعد وصولها إلى العاصمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، "اليوم، سنجري مختلف المحادثات في أوكرانيا، على هامش مؤتمر، يتناول إعادة الإعمار وقبل كل شي، تقييم الأضرار على البيئة".

وأضافت أن تدمير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإمدادات الحرارة والتعامل مع النفايات، من القضايا الرئيسية، التي سيتم مناقشتها.

وتابعت الوزيرة أن جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، يتعين أن تأخذ المخاوف المتعلقة بالبيئة والمناخ بعين الاعتبار من البداية.

وأضافت أن الوفد توجه إلى أوكرانيا وما زالت أفكاره تدور حول الحرب في غزة والأشخاص الذين يعانون في إسرائيل والأسرى، الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية ال "حماس".

غير أن الوزيرة شددت على أنه مازال مهما مواصلة دعم أوكرانيا وشعبها.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا.