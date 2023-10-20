علق القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على قصف جيش الاحتلال منذ قليل كنيسة الروم الأرثوذكس بقطاع غزة، واستشهاد وإصابة عدد من الضحايا لا سيما بعد لجوء مئات من النازحين المسلمين والمسيحيين إليها بعد تهدم منازلهم جراء الغارات الجوية على منشأتهم المدنية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية تعد سافر على قيمة الإنسان والإنسانية.

وأضاف أن استهداف المرضى والجرحى طريحو الفراش واللاجئون للاحتماء داخل مستشفى العمراني منذ أيام؛ ليس أقل وطأة من استهداف الكنائس والمنشآت المدنية، مؤكدا أن حرمة قتل الإنسان أكثر قداسة من تهدم أماكن العبادة.

وأشار إلى إصدار الكنيسة القبطية بيان للتعبير عن رفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة، قائلا: «الاعتداءات تطال كل شيء، وتمثل شكل من أشكال تعقب الإنسان العاجز بالدفاع عن نفسه بعدما صاروا بلا مأوى وبلا سند، لا يتركونهم في حالهم المتردي؛ بل يتعقبونهم أينما ذهبوا».

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة عشرات آخرين، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى لكنيسة الروم الأرثوذكس فى غزة.