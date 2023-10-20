إغلاق قصر فرساي والعديد من المطارات الفرنسية بسبب تهديدات بوجود قنابل

صدرت المزيد من التهديدات بوجود قنابل، اليوم الجمعة، في فرنسا، والتي شملت ما لا يقل عن 12 مطارا إقليميا وقصر فرساي.

وهذه هي المرة الخامسة في الأيام الأخيرة التي يضطر فيها قصر فرساى وهو المزار السياحي القريب من باريس إلى إغلاق أبوابه أمام الزوار.

وذكرت إدارة القصر على موقع إكس للتواصل الاجتماعى، المعروف فى السابق باسم تويتر، أن القصر سيعاد فتحه بمجرد الانتهاء من عمليات البحث والتفتيش والإجراءات الأمنية.

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن هيئة الطيران المدني الفرنسية قولها إن التهديدات الأمنية ضد المطارات مرتبطة بتهديدات أخرى صدرت مؤخرا.

وصرح وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، لقناة "آر تى إل" الفرنسية اليوم الجمعة يقول إنه: "من بين أولئك الذين يطلقون هذه التهديدات بالقنابل أطفال، محتالون صغار ليس لديهم أي إحساس بالمسئولية"، مضيفًا أن الشباب غالبًا ما يكونون وراء سلسلة التهديدات بالقنابل.

وأوضح وزير العدل "أذكركم بأن الآباء هم الذين يتعين عليهم دفع ثمن العواقب المالية وهي باهظة للغاية".

وأضاف أن القضاء ينظر حاليا فى 22 قضية جنائية، وتم اعتقال أشخاص وستصدر إدانات.