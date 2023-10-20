مبعوث الصين للشرق الأوسط يطالب بضمانات لحقوق الفلسطينيين

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أرجع مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون سبب الأزمة بين إسرائيل وغزة إلى عدم وجود ما يضمن حقوق الفلسطينيين، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الروسي في قطر.

ووصل تشاي إلى الدوحة محطته الأولى ضمن جولة في المنطقة، أمس الخميس، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وجدد تشاي التأكيد مع نظيره الروسي ميخائيل بوجدانوف على تضافر جهود بكين وموسكو للمساعدة على تهدئة أزمة غزة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن تشاي القول، بعد لقاء بوجدانوف، إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة.

وشدد تشاي على أن "السبب الأساسي للوضع الحالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو عدم وجود ضمان للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وسبق أن قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، بعد أسبوع من اشتعال التوترات، إنه رغم إدانته "لكل الأعمال التي تلحق الأذى بالمدنيين" فإن "تصرفات إسرائيل تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس".

وذكر تشاي في قطر إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم تعلن وزارة الخارجية الصينية حتى الآن تفاصيل محطات جولة تشاي.