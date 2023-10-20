التشيك تحتجز أكثر من 700 مهاجر غير شرعي

أعلن قائد الشرطة التشيكي مارتن فوندراسيك أمام الصحفيين بعد اجتماع لمجلس أمن الدولة أمس الخميس أنه منذ بدأت البلاد تطبيق عمليات التفتيش العشوائية على حدودها الشرقية مع سلوفاكيا في الرابع من أكتوبر الجاري، فحص رجال الشرطة أكثر من 110 ألف شخص واستبعدوا 745 مهاجرا غير شرعي واحتجزت 32 من مهربي البشر.

ووفقا لما أورده موقع راديو براغ إنترناشونال، قال رئيس الوزراء بيتر فيالا إنه رغم العدد المتنامي للمهاجرين غير الشرعيين الذين احتجزوا على الأراضي التشيكية، فأن العدد الإجمالي لايزال أقل منه في السنوات السابقة.

وشدد على الحاجة لتحسين حماية الحدود الخارجية لمنطقة الشينجن حتى لا تضطر الدول الأعضاء التصدي للمشكلة بشكل فردي وتقوم بتجديد الضوابط الحدودية بشكل دوري على الحدود الداخلية.