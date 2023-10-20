العريان يدعو مجلس الاحتياط الأمريكي لتبني رؤية أبعد بشأن أسعار الفائدة

قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز الألمانية للتأمين، إن صناع السياسة في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" يخاطرون بكبح جماح الاقتصاد بالرد بشدة على كل ما يصدر من بيانات.

وقال العريان، وهو أيضا كاتب مقال بوكالة بلومبرج للأنباء، في حديثه لتليفزيون الوكالة اليوم الجمعة إن يجب عليهم وضع رؤية على الأجل الأبعد لما ستتجه إليه سياسة أسعار الفائدة.

وقال: "لا تستطيع أن تقود سيارة بدون بعض الفهم لما يبدو عليه الطريق أمامك. لا تستطيع أن تقتصر على النظر إلى مرآة الرؤية الخلفية وتحاول التكيف مع كل منعطف قد تجاوزته للتو".

وقال إن "هذه ليست الطريقة التي تقود بها سياسة، وليست بالتأكيد الطريقة التي تقود بها سياسة عندما يحدث أثرها بفارق زمني.. هذه هي النقطة الأولى التي لم يدركها مجلس الاحتياط".

تأتي تصريحات العريان بعد يوم من تصريح رئيس مجلس الاحتياط، جيروم باول في النادي الاقتصادي بنيويورك أمس الخميس بأن المجلس يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه المقرر يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر، بينما سيترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع آخر للفائدة في حال ظهور مؤشرات أخرى على نمو اقتصادي مرن.