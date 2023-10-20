مدير الهلال الأحمر الفلسطيني من سيناء: مصر هي الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في استلام وتخزين المساعدات التي تصل للمحافظة لصالح الاشقاء الفلسطينيين، جوًا عن طريق مطار العريش الدولي، وبرًا عن طريق الطريق الدولي الساحلي.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ومروان الجيلاني مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وصل إليها 22 طائرة من دول الأردن وتونس وتركيا والإمارات وفنزويلا والبرازيل والدنمارك وباكستان وروسيا ومنظمات الصحة العالمية والغذاء العالمي واليونيسيف، محملة بأكثر من 400 طن من الأدوية والمساعدات الغذائية والإنسانية.

وأشار المحافظ إلى وصول قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتي تضم نحو 150 شاحنة محملة بنحو 1500 طن من المساعدات المتنوعة، بجانب وصول عدة شاحنات من الأحزاب والمؤسسات وشركات الادوية المصرية، لصالح الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وثمن مروان الجيلاني مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية في وقف إطلاق النار وانهاء الحرب علي غزة، مؤكدًا أن مصر هي الداعم الرئيس للقضية الفلسطينية وهي الشقيقة الكبرى لفلسطين.

وأشار الجيلاني، أن قطاع غزة يشهد نقصًا كبيرا في المياه والدواء والأغذية، وأن المستشفيات تواجه اغلاقا وشيكًا بسبب نقص الوقود، داعيا الي وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة.