الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر جماعية في حال نفاد الوقود

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، إن كل مستشفيات قطاع غزة تلقت تهديدات بالقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة الجزيرة أنهم لن يتجاوبوا مع أي تهديدات من قبل الاحتلال بقصف المستشفيات في قطاع غزة.



وحذر من أن خروج أي مستشفى عن الخدمة بسبب تهديدات جيش الاحتلال يهدد حياة المرضى.



وأوضح المتحدث، أنه في حالة نفاد الوقود بشكل كامل فإن مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر جماعية.



ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت نحو 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مُصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.