وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك

تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة المقر الإنتخابي، لمتابعة عملية التسجيل وسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن المديرية تلتزم بمبدأ الشفافية والحيادية تجاه جميع المرشحين.

وأوضح وكيل الوزارة، أن العملية الإنتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشارعبد الله قنديل رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات، وذلك بواقع 130 لجنة فرعية.

وتابع: بأنه بدأت اليوم إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك الرياضي لمناقشة جدول الأعمال المتضمن بند إنتخابات مجلس إدارة جديد للدوره 2023-2027.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن بدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحا ومن المقرر أن تستمر حتى الساعه السابعة مساء اليوم، لافتا إلى أن انتخابات اليوم يتنافس فيها 66 مرشحاً على 12 مقعداً.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في اطار حرصه على التوجيه إلى إتباع الضوابط والتعليمات وكذلك تدقيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.