أرتيتا: بوكيتينو نصحني بعدم دخول مجال التدريب

كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (مدرب تشيلسي) نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وآرسنال على ملعب ستامفورد بريدج، غدا السبت، ضمن المرحلة التاسعة من البريميرليج.

ولعب المدربان جنبا إلى جنب في صفوف باريس سان جرمان قبل عقدين من الزمن، وقد أشاد أرتيتا الذي يصغر بوكيتينو بـ10 أعوام، كثيرا بالدور الذي لعبه الأرجنتيني في مسيرته.

وقال أرتيتا اليوم الجمعة: "كانت أول فرصة لي على الصعيد الاحترافي في صفوف باريس سان جرمان (معارا من برشلونة) وقد وصل كلانا في الوقت ذاته. عشنا في الفندق ذاته على مدى 3 أشهر".

وتابع: "بوكيتينو أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في مسيرتي الكروية، أولا كلاعب عندما احتضنني. لقد أهتم بي كطفل صغير، كشقيقه الأصغر، ولعب دورا كبيرا في نجاحي في باريس لأنه كان دائما يهتم بي ويسديني النصائح، وسأبقى ممتنا له دائما لما قام به تجاهي".

كما كشف أرتيتا أيضا بأن بوكيتينو الذي سبق له تدريب توتنهام وباريس سان جرمان، نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وقال ضاحكا: "نصحني بعدم دخول مجال التدريب، إنه أمر في غاية الصعوبة".

وتابع: "كنت واثقا منه أنه سيصبح مدربا، لقد تابعته عن كثب. عندما كان لاعبا، كان قائدا فعليا على أرضية الملعب، الطريقة التي كان يفهم فيها اللعبة كانت مدهشة. لقد كان دائما يقوم بتدريبي".