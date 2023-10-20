عواصف شديدة تضرب جنوب فرنسا وإغلاق المدارس

حذرت إدارة "ألبيس ماريتميس" في جنوب فرنسا من هبوب عواصف ورياح عاصفة، تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، اليوم الجمعة، بعد أن تسببت عواصف رعدية شديدة في انقطاع الكهرباء وإغلاق المدارس.

وأصدرت الأرصاد الجوية الفرنسية ، أعلى مستوى من التحذير من العواصف في المنطقة. وأغلقت جميع المدارس ورياض الأطفال، اليوم الجمعة، كإجراء احترازي.

وتم نشر مئات من رجال الإطفاء. وتركز القلق بشكل أساسي على ثلاثة وديان جبلية، حيث كانت هناك مخاوف من فيضان الأنهار على ضفافها ، ومن تسبب الطمي في أضرار خطيرة.

وتم نقل حوالي 250 شخصا إلى مكان آمن، لكن حتى الآن لم يتضرر أحد، طبقا لما ذكره رئيس الإدارة، هوجو موتو.