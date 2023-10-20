تقارير متضاربة عن حظر كازاخستان بعض الصادرات إلى روسيا

وردت تقارير متضاربة اليوم الخميس، عن حظر كازاخستان بعض الصادرات إلى روسيا.

وقال كايرات توريباييف، نائب وزير التجارة الكازاخي في وقت سابق من اليوم الخميس، إن بلاده حظرت بيع 106 أنواع من البضائع إلى روسيا بعد مطالب من الغرب بالالتزام بالعقوبات.

وتم حظر تصدير الإلكترونيات الخاصة والرقائق الصغيرة ومنتجات مشابهة لروسيا نظرا لفائدتها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفادت وكالة أنباء "كازتاج" الكازاخية بأن جميع البضائع تم تصنيعها في الخارج.

ورفضت وزارة التجارة الكازاخية، مساء اليوم الخميس، تقارير بشأن حظر تجاري جزئي.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم: "أعلنت وزارة التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان أن المعلومات التي تم تداولها في الإعلام عن حظر بيع 106 أنواع من البضائع لروسيا خاطئة رسميا".