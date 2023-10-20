رفض نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية فتح، الدكتور صبري صيدم، بعض الدعوات الغربية والإسرائيلية التي تنادى بمحاسبة حركة حماس على تسببها في قتل المدنيين الأبرياء بقطاع غزة، قائلا: «أنتم تقتلون 4 آلاف فلسطيني حتى تفرض على الأهالي؛ محاسبة المقاومة، شيء غريب يندى له الجبين».



وأضاف خلال تصريحات عبر «الحدث» مساء الجمعة، أن جيش الاحتلال يخشى الانعكاسات السلبية للعملية الميدانية البرية المرتقبة على القطاع لعدة أسباب؛ أبرزها انحدار معنويات الجيش الإسرائيلي جراء عملية السابع من أكتوبر، إضافة كذلك إلى خشيته من وقوع خسائر بشرية فادحة لا سيما وأن رئيس حكومة الاحتلال نتانياهو يعتبر مستقبله السياسي معلقا بالعملية العسكرية.



وأشار إلى إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت؛ أنه «لن يكون هناك نتانياهو» في أعقاب انتهاء العملية العسكرية بغزة في ظل ترقب الجميع خضوعه للتحقيقات بعد تحميله مسئولية الفشل الأمني، لافتا إلى تخوف جيش الاحتلال من المخاطر التي تحيط بالغزو البري للقطاع وكيفية التعامل مع شعب ليس لديه شيء يخسره.



وأضاف أن العمليات الجوية زادت من حجم السخط الشعبي داخل قطاع غزة على جيش الاحتلال الإسرائيلي، معقبا: «النقم كبير والجو مشحون بصورة كبيرة، ولن يفككها سوى أن يلتفت العالم إلى أصل القضية».



وتابع: «ما تحدث عنه نتانياهو بتغيير وجه الشرق الأوسط يبدو كأنه حقيقة واقعية من خلال عملية كبيرة، رأينا بالمستشفى المعمداني 1000 ضحية قضوا نحبهم دون أن تتحرك لإسرائيل شعرة»، مشددا على ضرورة مناشدة قمة السلام التي دعت إليها مصر والمقرر عقدها السبت؛ بضرورة وقف العدوان وحقن الدماء.