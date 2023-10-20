وزيرة الخارجية الألمانية تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 50 مليون يورو لغزة

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تعتزم ألمانيا تعزيز دعمها للسكان المدنيين في قطاع غزة بمساعدة إنسانية عاجلة بمقدار 50 مليون يورو، وذلك حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مساء اليوم الخميس.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، قالت بيربوك في العاصمة الأردنية عمان اليوم، إن الهدف الرئيسي من تقديم هذه الأموال هو دعم منظمات إغاثية دولية مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، أن هذه الأموال تهدف إلى دعم "الفلسطينيين الذين راحوا ضحية لهذا الهجوم الإرهابي من جانب حركة حماس"، بحسب ادعائها.

وقالت بيربوك، إن ألمانيا تركز على تحسين الرعاية الصحية بشكل خاص.

وتابعت بيربوك: "نحن نستعد حتى نتمكن من إرسال فرق طبية إلى غزة أيضا، وكذلك لخلق فرص للتمكن على وجه الخصوص من علاج الأطفال المصابين بإصابات خطيرة".

وأجمعت بيربوك والصفدي، على المطالبة بحل تفاوضي لحرب غزة يجب أن ينتهي بحل الدولتين.

في الوقت نفسه، أكد الوزيران على أنهما عازمان على فعل كل ما يلزم من أجل تجنب نشوب حريق هائل في منطقة الشرق الأوسط.