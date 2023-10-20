تونس وروما توقعان مذكرة تفاهم للهجرة النظامية

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وقعت تونس وروما، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإدارة تدفقات الهجرة المنظمة خلال زيارة وزيرة الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني، إلى تونس.

وتنص المذكرة التي وقعها تاياني مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، على إنشاء قنوات جديدة للهجرة النظامية تسمح لـ4 آلاف عامل تونسي مؤهل بالقدوم والعمل في إيطاليا، وفق ما ذكرت وكالة "آكي" الايطالية للأنباء.

ووقعت تونس في يوليو الماضي مذكرة تفاهم شاملة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الاقتصاد التونسي، لكنها لا تزال معطلة بسبب خلافات تخص الدعم المالي.