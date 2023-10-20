وزير التنمية الفلسطيني: 660 حاجز أسمنتي أقامه جيش الاحتلال لفصل المدن الفلسطينية عن بعضها

توجه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للقضية الفلسطينية، مشيدا بمواقفه الداعمة لما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف في لقاء له ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة "إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم الفوري للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال فتح معبر رفح الحدودي واستقبال الجرحى والمصابين، هذا إلى جانب المساعدات الإنسانية المتنوعة.

وأكد أن مصر تلعب دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال الاتصالات التي يقوم بها الرئيس السيسي مع القادة العرب والأجانب.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع الدول العربية والأجنبية لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مشاركتها في إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح أن جيش الاحتلال اتخذ إجراءات لعزل كافة القرى الفلسطينية عن بعض بالحواجز الأسمنتية العسكرية، وذلك في إطار سياسة التضييق على الشعب الفلسطيني، منوها بأن إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة منذ عام 2007، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في سياسة التضييق والعدوان على الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، من خلال وضع حواجز ونقاط تفتيش، وإغلاق الطرق، وإقامة المستوطنات.

ونوه بأن دولة الاحتلال وضعت 660 حاجزا تفصل القرى والمدن الفلسطينية، وإغلاق الطرق بسواتر ترابية أو وضع مكعبات أسمنتية، مؤكدا أن الانتقال من مدينة لأخرى أصبح في غاية الصعوبة وغير مأمون، كما أن غالبية القرى والمدن الفلسطينية الآن مغلقة.

وشدد على أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلي كانت معزولة، ومنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التنقل والحركة، وتقييد وصولهم إلى الخدمات الأساسية.