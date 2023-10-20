مظاهرات حاشدة في المنيا لدعم الرئيس السيسي لمساندة القضية الفلسطينية

واصل شباب المنيا، التظاهر والتجمع وسط ميدان بالاس، من كل مراكز المحافظة، ومختلف التيارات، حيث رفع الشباب رايات تفوض الرئيس السيسى في القضية الفلسطينية، وسط هتاف "لا حزبية.. لا حزبية.. فلسطين عربية.. يا سيسي خذ القرار".



وقال حسام الدين محمد إبراهيم، أمين اتحاد العمال بالمنيا، "قضية فلسطين، هي أولوية، ونحن كشعب مصري نثق في قيادتنا المصرية، ونزلنا اليوم لإعلان غضبنا مما يحدث لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، ولإعلان تفويضنا للقيادة المصرية الرئيس السيسي للتعامل مع القضية، والحفاظ على الأراضي المصرية، ولا نقبل التفريط في أي شبر من أرض مصر".