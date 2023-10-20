تقرير: تفعيل دخول الإسرائيليين للولايات المتحدة بدون تأشيرة

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أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن أنه اعتبارا من اليوم الخميس سيحق للإسرائيليين السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة سفر، حسبما أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية.

وذكرت "صحيفة تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سمحت بانضمام إسرائيل لبرنامجها للإعفاء من تأشيرات السفر في 27 سبتمبر، لكنها قالت إن ذلك سيتطلب شهرين لتطبيق الإجراءات للإسرائيليين، للبدء في استفادتهم من النظام الالكتروني للترخيص بالسفر "إي إس تي أيه".

وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية نجحت في إنهاء ترتيباتها قبل ذلك الموعد بفترة طويلة، بما يسمح بالإعلان عن ذلك اليوم.

وسيكون بإمكان المواطنين الإسرائيليين ممن يحملون جواز سفر إلكتروني "بيومتري" السفر إلى الولايات المتحدة عبر التقدم بطلب خلال فترة تصل إلى 72 ساعة قبل البدء برحلتهم.

وسيتمكنون من دخول الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما في شكل رحلات أعمال أو سياحية.