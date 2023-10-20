اليابان تعلن نقل 83 من رعاياها وكوريين جنوبيين من إسرائيل إلى الأردن

أعلنت الحكومة في طوكيو اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الياباني نقلت 83 شخصا، بينهم يابانيون وكوريون جنوبيون، من إسرائيل إلى الأردن.

ومن المقرر أن تتوجه الطائرة التي تحمل 60 يابانيا و18 كوريا جنوبيا وأسرهم، إلى طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن اليابان كانت قد قدمت عرضا في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوفير حوالي 20 مقعدا للكوريين الجنوبيين مجانا.

واعتبر الاقتراح بمثابة رد الجميل لسول بعد أن أعادت طائرة عسكرية كورية جنوبية 51 يابانيا، إلى جانب 163 كوريا جنوبيا، يوم السبت الماضي.

وجاء التعاون المتبادل بين البلدين الجارين وسط تحسن كبير في العلاقات الثنائية التي تدهورت بشدة بسبب النزاع حول تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب في الفترة من 1910 إلى 1945، عندما كانت كوريا مستعمرة لليابان.

ولدى قوات الدفاع الذاتي اليابانية قاعدة في جيبوتي على بعد نحو ألفي كيلومتر جنوب إسرائيل. وهي ضمن مهمة لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة الصومال