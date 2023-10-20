قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أحمد المنظري، إن المنظمة وفرت دعما ماليا يقارب 4 ملايين لدعم القطاع الصحي بقطاع غزة، مشيرا إلى إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى مطار العريش بحمولة 79 مترا مكعبا في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى توجيه المنظمة بمشاركة الأمم المتحدة في نداء عاجل لطلب إغاثة دولي للتعامل مع الاحتياجات الصحية داخل القطاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

كما لفت إلى دعم المنظمة المستشفيات بالمستلزمات الطبية المتوافرة داخل السوق المحلي بغزة عن طريقها مكتبها هناك، معربا عن أسفه عن إزاء عدم تلبية الاحتياجات المتوفرة لحجم الكارثة الجارية، قائلا: «يجب الاستعانة بطاقات أخرى بشرية أو مادية لتوفير الاحتياجات الأساسية».

وأوضح أن استهداف المنشآت الصحية والبنى التحتية التي توفر الكهرباء والمياه واستهداف الطواقم الطبية؛ ينذر بتداعيات مخاطر أزمة صحية طويلة على المدى البعيد، لإفتاء إلى توقف برنامج التقصي الوبائي والذي يمثل أحد أهم مكونات النظام الصحي خلال فترات الحروب والكوارث.

وأضاف أن توقف برنامج تحصين الأطفال؛ يهدد بانتشار أمراض الحصبة وشلل الأطفال، مشيرا إلى معاناة قطاع غزة من افتقاد الأدوية اللازمة للعلاج وتعرض الكوادر الطبية لإرهاق بالغ منذ بدء الحرب.

وتابع: «120 ألف مريض بالسكري والضغط لا يجدون الأدوية، و84 ألف معاق يفتقدون سبل العناية والرعاية، و25 ألف امرأة حامل بمعدل 450 حالة يوميا في غزة افتقدت الذهاب إلى مؤسسة صحية، ومن ثم ارتفاع مخاطر فقدان الأم والجنين معا».